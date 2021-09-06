Горняк22: Путин поздравил алтайского пловца с победой в Паралимпиаде

Владимир Путин Фото: скриншот видео 1tv.ru

Президент направил поздравительную телеграмму Роману Жданову, победившему в соревнованиях по плаванию в дисциплине 50 метров на спине на XVI Паралимпийских летних играх в Токио

Президент РФ Владимир Путин поздравил алтайского пловца Романа Жданова с мировым рекордом и золотом Паралимпиады в Токио. Об этом говорится на сайте Кремля.

По словам президента, «триумфальный успех» спортсмена – это вклад в общее достижение сборной и «яркая страница» в истории паралимпийского спорта.

Жданов преодолел дистанцию в 50 метров на спине за 40,99 секунды – это новый мировой рекорд. В рамках Олимпийских Игр пловец завоевал также золотые медали на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием. При этом оба раза завершились мировым рекордом. Также он взял бронзовые медали на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем.

Ранее сообщалось, что бийский пловец Жданов станет знаменосцем команды на закрытии Паралимпиады.

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