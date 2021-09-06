Горняк22: 240 новых случаев заболевания «короной» выявили в Алтайском крае за сутки
Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против коронавируса для иммунизации населения
В Алтайском крае начал снижаться суточный прирост больных ковидом. Так, в регионе за минувшие сутки выявили 240 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 5 сентября зарегистрировано 71 650 больных, в том числе 5 048 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Ковидная статистика в Алтайском крае
- 26 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 23 –скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных случаев составило 4 823.
- 184 человека выздоровели от ковида за сутки. Всего переболели инфекцией 54 420 человек.
- В госпиталях с диагнозом «коронавирус» сейчас лежат 2 664 человека.
- 542 пациента сейчас находятся в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии. Среди них 215 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- 4 019 коек развернуты в регионе специально для больных коронавирусной инфекцией, свободными на сегодняшний день остаются 976 мест.
- Сейчас в Алтайском крае прививаются 642,3 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 66
Бийск – 18
Рубцовск – 15
Новоалтайск – 11
Заринск – 9
Алейск и Славгород – по 7 заболевших
Алтайский район – 5
Бийский, Завьяловский, Змеиногорский, Локтевский, Первомайский район – по 4
Волчихинский, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Поспелихинский, Рубцовский район – по 3
ЗАТО Сибирский, Баевский, Бурлинский, Ельцовский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Советский, Солонешенский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский район – по 2
Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Заринский, Ключевской, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Смоленский, Солтонский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский район – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что жители Алтая могут привиться от гриппа и COVID в мобильных ФАПах.