Горняк22: В Барнауле проверят работу общественного транспорта после инцидента с ребенком

Автобус Фото: pixabay.com

В Барнауле водитель автобуса не выпускал мальчика из транспорта, пока он не сделает уборку в салоне. Такое поведение общественники сочли неприемлемым

Общественники проверят работу общественного транспорта в Барнауле и оценят состояние остановок, сообщает ОНФ в Алтайском крае. Они выяснят, насколько горожане удовлетворены работой транспорта и ее инфраструктурой.

Причина проверки связана с жалобами на закрытие маршрутов из административных центров в населенные пункты, неудобным интервалами между автобусами, а также состоянием остановок.

Кроме того, активисты проанализируют поведением водителей. Так, 1 сентября водитель автобуса №58 якобы не выпустил ребенка на своей остановке из-за того, что его стошнило в транспорте. При этом мужчина потребовал убрать за собой или заплатить деньги за уборку.

«Такое отношение к пассажирам общественного транспорта, а тем более к детям, недопустимо. Городские власти должны отреагировать на эту ситуацию и возможно даже убрать с маршрута перевозчика, чьи сотрудники позволяют себе такое.», – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Активисты обещают отчитаться о результатах проделанной работы.

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