Горняк22: Жара до +31 градуса опустится на Алтайский край 6 сентября
Барнаул. Сентябрь Фото: Виталий Барабаш
Теплая погода задержится в регионе до середины недели. Затем начнется снижение температуры воздуха и вернутся дожди
Жаркая погода продолжается в Алтайском крае. 6 сентября в регионе столбики термометров поднимутся до +26…+31 градуса. В этот день без осадков, ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.
В Барнауле в понедельник воздух прогреется до +28…+30 градусов. Осадков не ожидается, ветер северный, 3-8 м/с.
Во вторник, 7 сентября, тепло ещё задержится в крае, а уже со среды ожидается небольшое похолодание, возможны дожди.