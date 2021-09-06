Горняк22: Место популярного в Барнауле кафе «Ку-ку» занял федеральный ритейлер

Фото: instagram.com/teplyakovster/

«Пятерочка» вытеснила популярное в городе кафе быстрого питания. Оно заняло другое помещение в этом же здании. Поэтому постоянным клиентам не стоит переживать по этому поводу

В Барнауле на месте популярного кафе быстрого питания «Ку-ку» появился супермаркет «Пятерочка». Об этом рассказал журналист Сергей Тепляков в своем Instagram.

«Во как: вместо кафе быстрого питания Ку-Ку, когда-то крайне популярного, открылась – «Пятерочка!», – говорится в описании.

Как стало известно «Толку», кафе действительно съехало, но не исчезло полностью, а разместилось в подвальном помещении этого здания. Вход в него теперь находится с противоположной стороны.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край планирует зайти сеть кофеен «Подорожник».

ТОЛК