Горняк22: В Горном Алтае в начале осени вновь зацвел маральник

Маральник Фото: Татьяна Лесных, ВКонтакте

В честь цветения маральника в Республике Алтай ежегодно проходит праздник, в 2020 году он был отменен из-за пандемии, а в 2021 году прошел в очном формате

В Республике Алтай в начале сентября вновь зацвел маральник. Кадры разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Лесных.

«Удивительный и прекрасный Алтай! Повторное цветение маральника, если официально, рододендрона Ледебура в осенние дни. Понятно, что осенью – это не такое шикарное цветение, как в мае. Но полюбоваться еще раз на чудо Алтая уже в сентябре! Скажу вам, это так умиляет!», -написала она.

В конце лета в Республике Алтай уже зацветал маральник.

Маральник растет на Алтае, в Саянах, на северо-востоке Монголии. В дикой природе является особо охраняемым растением, его запрещено выкапывать и вывозить из регионов. По словам биологов, маральник нередко цветет на Алтае дважды – весной и осенью. Однако цветение в летний период для него несвойственно.

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