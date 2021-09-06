Горняк22: Сильные магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре 2021 года
Магнитная буря Фото: Толк
Магнитные бури в сентябре 2021 года будут достаточно сильными, поэтому негативно отразятся на здоровье человека. Рассказываем, в какие дни лучше не выходить из дома и быть предельно осторожными
11 и 12 сентября
В эти два дня эксперты прогнозируют магнитные бури средней тяжести. Пережить их будет значительно легче, так как они выпадают на выходные. Пик произойдет ранним утром 12 сентября, поэтому в этот день нужно выспаться и хорошо отдохнуть.
Магнитные бури будут опасными для всех людей. Проблемы со здоровьем коснутся как здоровых людей, так и людей с хроническими заболеваниями.
С 18 по 21 сентября
В этот период ожидаются самые сильные магнитные бури. Эксперты советуют метеозависимым людям подготовиться к ним заранее. По возможности нужно остаться дома, не нервничать, больше отдыхать и запастись лекарственными препаратами. Сообщается, что в эти дни повышается риск возникновения инфарктов и инсультов.
С 18 по 21 сентября люди могут жаловаться на мигрени, скачки давления, раздражительность, апатию или агрессию, потерю аппетита, бессонницу, а также на обострение хронических заболеваний.
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Горняк22: Пенсионерка из Новосибирска попросила Путина выплатить еще по 10 тысяч рублей
Пенсионер. Старость. Пенсия Фото: pixabay
Женщина пожаловалась, что еще одна выплата существенно облегчит положение российских пенсионеров, которые, по ее словам, не могут позволить себе элементарных вещей
Пенсионерка из Новосибирска Валентина Лукашева создала петицию на сайте Change.org с просьбой к президенту повторить единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Она поблагодарила Путина за деньги, пояснив, что для пенсионеров это «спасение». При этом она отметила, что повторная выплата поможет людям закрыть долги по коммуналке, закупить продукты и лекарства.
Пенсионерка заявила, что в период пандемии резко выросли цены и пенсии хватает только на еду. При этом о покупке мяса и фруктов россияне, по ее словам, «даже помыслить не могут».
«По телевизору постоянно можно увидеть картинки, как европейские пенсионеры путешествуют по разным странам. Нам о таком остается только мечтать», – сказала она.
На момент публикации петицию подписали 80 человек.
Ранее сообщалось, что более 700 тысяч алтайских пенсионеров получат «путинскую» выплату.