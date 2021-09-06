Горняк22: В Барнауле заново отстроят меланжевый комбинат и расширят производство

Проект новых корпусов Меланжевого комбината Фото: "Bilfinger"

В Барнауле готовятся к строительству новых корпусов и перезапуску меланжевого комбината. Фактически это будет уже новая фабрика с увеличенным втрое объемом производства

Меланжевый комбинат в Барнауле ждет масштабная реконструкция: здесь намерены построить новые корпуса, что позволит нарастить объем производства с 7 до 24 млн метров ткани к 2030 году и открыть дополнительные рабочие места. Проект первого этапа модернизации рассмотрели на градосовете 2 сентября.

Что хотят строить

Согласно документации, на площадке завода, расположенного по ул. Кулагина, 8, планируют возвести производственно-складской корпус в два этажа, площадью 21,8 тыс. кв. метров. Он будет разделен на промышленные зоны и административно-бытовой блок.

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В рабочем цехе будут изготавливать ткани, красить их, наносить принты и хранить готовую продукцию. В административной зоне предусмотрен здравпункт, гардеробные, лаборатории, офисы, складские и техпомещения.

Также появится новое двухэтажное здание столовой с полным циклом пищевого производства. На первом этаже предполагаются обеденные и санитарно-бытовые помещения, на втором – выставочная галерея, переговорные комнаты и актовый зал. Этот корпус свяжет с производственным стеклянная переходная галерея на опорах.

Отдельно встанет склад химии с веществами для технологических процессов при отделке ткани. Предусмотрены и очистные сооружения промышленных стоков, энергоблок с системой пожаротушения, трансформаторная подстанция, котельная, контрольно-пропускной пункт с зонами ожидания, досмотра грузовиков и парковкой на 40 мест.

Особенности архитектуры

Фасады проектируемых зданий разработаны в простых геометрических формах. Они будут собраны из сэндвич-панелей толщиной 150 мм с утеплителем из минеральной ваты. Облицовку выполнят линеарными панелями оттенков слоновой кости, белых и серых цветов.

Проектировщикам пришлось подходить к вопросу более деликатно и серьезно, так как комплекс оставшихся зданий комбината является объектом культурного наследия регионального значения. Чтобы интегрировать новые фабричные корпуса в существующий ансамбль, они попытались повторить внешнее оформление: объемные, цветовые, фактурные решения и даже разрезку окон.

Но пояснили, что новые объекты не встанут рядом и не будут перекликаться с историческим фасадом. Территория завода очень большая, что позволяет разместить проектируемые цеха «на задворках».

Проект новых корпусов Меланжевого комбината Фото: «Bilfinger»

Разработкой занималась компания немецкого происхождения Bilfinger. В России она базируется в Ростове-на-Дону и специализируется на проектировании промышленных объектов. Представители фирмы признались, что впервые имеют дело с историческими зданиями.

Член градсовета Сергей Боженко это заметил и возмутился, что проектировщики не учитывают главный корпус, который в настоящее время наполовину разрушен. Хотя вместе с новыми объектами логично было бы разработать предложения и по восстановлению этого памятника.

Представители заказчика отметили, что на данном этапе задачей является именно строительство новых корпусов фабрики. В дальнейших планах есть и восстановление фасадов исторического здания. Проект по его реконструкции разрабатывает барнаульский архитектор Александр Деринг.

«Меланжевый комбинат» в Барнауле Фото: «Bilfinger»

Здесь предполагается сохранение, обновление и ремонт фасада, выходящего на ул. Кулагина. Но пока неясно, как будет использоваться старый корпус после ремонта. Собственники пояснили, что в нынешнем варианте они не смогли приспособить его под новое производство. Поэтому и решили фактически заново отстраивать современную фабрику.

В целом члены градосовета одобрили проект, отметив, что для производственного комплекса архитектурное решение выполнено довольно качественно. Еще более похвально, когда собственники развивают промышленные предприятия, в которых остро нуждается Барнаул. Разработчикам они пожелали как можно быстрее привести в порядок и существующие здания.

Что есть сейчас

Сейчас территория предприятия занимает 243 тыс. 102 кв. метра. На ней имеются участки вырытых котлованов, строительного мусора, навалы земли. Из существующих объектов – старое здание завода с производственным корпусом для прядения и ткачества, красильно-отделочный и швейный цеха, склады химикатов, хлопка, гараж пожарной техники, своя железнодорожная ветка. Но не все сооружения продолжают функционировать.

«Меланжевый комбинат» в Барнауле Фото: «Bilfinger» Барнаульский меланжевый комбинат был построен в 1932 году как единый комплекс с ТЭЦ-1. В войну он обеспечивал страну разными видами тканей. В 90-е предприятие переживало резкое падение производства. В 2000-е комбинат начал возобновлять мощности, постепенно расширяя объем выпуска продукции, вводя в эксплуатацию новые линии. Но в 2015-м здесь снова произошли спад и смена руководства.

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