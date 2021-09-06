Горняк22: В полиции рассказали подробности аварии с перевернутым автобусом в Барнауле

Знак. ДТП Фото: pexels.com

Водитель маршрутки в аварии не пострадал. К счастью, в момент ДТП в общественном транспорте не было пассажиров — он ехал пустой

В МВД рассказали детали аварии, которая произошла вечером 4 сентября в районе дома по адресу: улица Попова, 232, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Как стало известно, 38-летняя женщина на автомобиле Nissan Teana столкнулась с автобусом маршрута №47. В результате ДТП произошло опрокидывание автобуса. В момент происшествия автобус был без пассажиров.

В аварии пострадала водитель авто, ее госпитализировали в больницу. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, поздно вечером 4 сентября на улице Попова в Барнауле произошло серьезное ДТП – столкнулись автобус и автомобиль Nissan Teana. После столкновения автобус перевернулся на бок. У него оказалось разбито лобовое стекло.

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