Горняк22: В Индии родился двухголовый теленок-мутант

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При этом у животного два головных мозга при одной системе дыхания и пищеварения. Большая часть таких мутантов умирает вскоре после рождения, однако бывают и исключения

В индийском штате Раджастан родился теленок-мутант с двумя головами, сообщает Рен.ТВ.

По словам хозяина, детеныш здоров и способен пить молоко сразу двумя ртами. Ветеринар отметил, что роды прошли успешно – буйволице не понадобилась посторонняя помощь.

Отметим, что мутация, которая приводит к появлению второй головы, называется полицефалией. Она возникает при неполном разделении двух эмбрионов.

Ранее сообщалось, что одноглазый поросенок-единорог появился на свет в алтайском селе.

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