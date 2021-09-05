Горняк22: Время быть осторожными: астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 сентября

Гороскоп Фото: pixabay.com

Раков ждет сложное финансовое положение, у Стрельцов появятся проблемы с законом, а Рыбы могут подхватить инфекционное заболевание

Овен

Начало недели у представителей знака будет напряженным. В эти дни важно сохранять самообладание, стараться действовать твердо, но не жестко. Овцы, которые находятся в периоде влюбленности, могут испортить отношения с любимым человеком.

Телец

На этой неделе у Тельцов возможны конфликты в семье между второй половиной и близкими родственниками. В первой половине недели нежелательно приглашать в гости родственников и коллег, так как это может усугубить ситуацию.

Близнецы

Первую половину недели представителям знака нужно уделить своему здоровью. Эти дни неблагоприятны для новых знакомств и выяснений отношений с родственниками. В выходные эксперты рекомендуют присушиваться к советам друзей.

Рак

На этой неделе Ракам лучше ограничить свои траты. Необдуманные подарки могут привести к затруднительному финансовому положению. Принятие тяжелых решений астрологи советуют отложить на конец недели.

Лев

Путешествие. Поездка Фото: телеканал «Толк»

Львы в начале недели будут склонны действовать напролом, не считаясь с мнением близких людей. Не стоит вступать в конфликты и ссориться с окружающими людьми. Ближе к выходным представители знака могут отправиться в интересную поездку. Период также удачен для учебы, украшения своего дома и покупки бытовых предметов.

Дева

Эксперты рекомендуют Девам воздержать от новых знакомств, особенно в общественном транспорте. Также не стоит обсуждать подробности своей личной жизни с малознакомыми людьми. Вторая половина недели складывается намного спокойнее. Особенно это удачный период для тех, кто состоит в браке.

Весы

Астрологи советуют Весам в первой половине недели сосредоточиться на делах и избегать различных вечеринок. Во второй половине улучшатся отношения с супругами. Время хорошо подходит для начала диеты.

Скорпион

В начале недели от представителей знака будут требовать активную деятельность. Но из-за энергетического спада справиться с нагрузками будет сложно. Вторая половина недели позволит наверстать упущенное время и исправить ситуацию. В этот период любовные отношения станут прочнее и стабильнее.

Стрелец

Наручники. Задержание Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что в первой половине недели у Стрельцов появятся проблемы с представителями власти или с законом. Поэтому в этот период нужно быть крайне осторожными и ничего не нарушать. Во второй половине недели представителей знака ждут приятные сюрпризы. Это могут быть подарки, развлекательные поездки, признания в любви и даже выигрыш в лотерее.

Козерог

Риски на этой недели могут привести представителей знака к материальному ущербу. Стоит быть предельно осторожными при использовании технических средств и в обращении с огнем. В этот период лучше жить по своим средствам. Не стоит брать и давать деньги в долг.

Водолей

Первая половина недели заставит столкнуться с трудностями в личной жизни. Со стороны партнера возможна агрессия и прямолинейность. В деловом партнерстве возможны нарушения договорных обязательств и финансовые потери. Наиболее важные решения лучше отложить на вторую половину недели, желательно на четверг или пятницу.

Рыбы

Астрологи советуют представителям знака в начале недели воздержаться от физических нагрузок. В этот период велик шанс подхватить инфекционное заболевание, поэтому особое внимание нужно уделить своему самочувствию. Во второй половине недели у Рыб улучшится материальное положение, поэтому можно смело отправляться на шоппинг.

Источник

ТОЛК