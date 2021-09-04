Горняк22: Осенние ярмарки стартуют в районах Барнаула 4 сентября

Продуктовая ярмарка Фото: pixabay

Цены на таких площадках ниже, чем на рынках и в магазинах города – приобрести продукты питания местного производства здесь можно по цене до 30% дешевле

В Барнауле с 4 сентября возобновятся традиционные субботние продовольственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

В этот день площадки организуют в каждом из районов по адресам:

Железнодорожный район – пр-кт Ленина, 71

Индустриальный район – ул.50 лет СССР, 51а

Ленинский район – пл.Народная

Октябрьский район – пр-кт Ленина, 152

Центральный район – пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21

Работать такие рынки будут с 10.00 до 14.00.

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