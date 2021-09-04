Горняк22: В Барнауле нашли без вести пропавшую девочку-подростка

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры развернули масштабные поиски. К счастью, девочку удалось найти в течение первых суток после пропажи. Что с ней произошло, не уточняется

В Барнауле нашли пропавшую 13-летнюю девочку, которая ушла из дома 3 сентября и не вернулась, сообщает «Лиза Алерт».

Волонтеры развернули поиски, присоединялись добровольцы, правоохранители.

Вскоре стало известно, что пропавшую заметили на заправке в микрорайоне Новосиликатный. На место выехали волонтеры и сотрудники полиции – ребенка нашли, пишет «Инцидент Барнаул».

Ранее сообщалось, что в Барнауле нашли пропавшего с прогулки в детсаду ребенка.

ТОЛК