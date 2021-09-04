Горняк22: Один человек погиб, трое госпитализированы после ДТП с грузовиком на Алтае

Место ДТП Фото: сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай

Предварительно установлено, что легковушка вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с Hino Dutro. Водитель грузовика не пострадал

Один человек погиб, еще трое госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Авария произошла 1 сентября около 21.45 на выезде из Кош-Агача.

По предварительным данным, 39-летний местный житель за рулем Toyota Carina выехал на встречную полосу, где его автомобиль врезался в грузовик Hino Dutro.

На месте происшествия скончался 52-летний пассажир легковушки, ее водитель и еще два пассажира госпитализированы.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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