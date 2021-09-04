Горняк22: Новосибирский Толмачёво погрузился во тьму утром 3 сентября

Толмачево Фото: vk.com/act54

После отключения света на входе в аэровокзал образовались очереди, поскольку пропускные рамки и ленты временно перестали функционировать

3 сентября в новосибирском аэропорту Толмачёво произошли перебои с электричеством. В результате произошел сбой вылетов, сообщает «Сиб.фм».

Внезапное отключение света произошло примерно в 6 утра. После этого в тёмном здании сработала сигнализация. Внутри аэропорта и на входе скопились очереди из ожидающих вылета пассажиров.

Сотрудники аэропорта заявили, что отключение электроэнергии было незапланированным.

«Произошёл перебой в работе светосигнальной системы, электричество отсутствовало с 6:08 до 6:40», – рассказали в пресс-службе.

Предположительно, что именно из-за проблем с электричеством один из самолётов перенаправили в Барнаул на посадку. Другие рейсы сильно задержали.

На этой неделе в новосибирском аэропорту уже возникали проблемы с посадкой. Несколько самолетов не смогли приземлиться в Толмачево из-за густого тумана.

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