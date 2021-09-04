Горняк22: Отца изнасилованной девочки подозревают в убийстве педофила
Нож Фото: pixabay.com
По одной из версий следователей, мужчину мог убить отец девочки, которая стала жертвой педофила. По другой версии, погибший сам наткнулся на нож в ходе ссоры
2 сентября в Самаре нашли тело 32-летнего мужчины, которого подозревали в растлении малолетних девочек, сообщает пресс-служба регионального следкома.
Стало известно, что труп нашли в лесополосе вблизи поселка Винтай. По предварительным данным, мужчину зарезали.
По данным следствия, с 2016 по 2021 год в поселке Прибрежном подозреваемый совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. При этом свои действия мужчина снимал на телефон.
Предварительно известно, что на одном из видео насильника опознал его приятель и обратился в полицию. Однако тому удалось сбежать от полиции.
Позже подозреваемого в педофилии нашел отец одной из пострадавших девочек. После их встречи тело фигуранта уголовного дела нашли с ножевыми ранениями присыпанным землей. Задержанный уже сознался в причинении смерти, но утверждает, что мужчина сам наткнулся на нож.
Ранее россиянку и её годовалую дочь зарезали в собственной квартире. В полицию обратились соседи погибшей, которые почувствовали резкий запах.