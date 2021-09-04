Горняк22: В Кузбассе медсестра реанимации ударила пациента на ИВЛ

Больница Фото: pixabay.com

Следователи проверят кузбасскую больницу, в которой, по информации из соцсети, медсестра ударила находившегося в реанимации пациента

В Прокопьевске Кемеровской области следователи проверят сообщения о том, что в местной больнице медсестра ударила пациента на ИВЛ, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что в одном из местных пабликов опубликовали видео, на котором медик бьет человека с загипсованными ногами. На опубликованных кадрах видно, как медработник подходит к лежачему больному, чьи ноги согнуты в коленях, и грубо их выпрямляет.

По словам подписчицы группы, медсестра якобы оскорбляла и била по лицу больного на ИВЛ за то, что он шевелился. По словам другого пациента, ночью в реанимации дежурили три медсестры, две из которых применяли к больным физическое насилие, сообщает VSE42.Ru.

Следователи начали доследственную проверку по факту случившегося. В больнице также проведут служебную проверку.

Ранее в Кузбассе медсестру уволили за пьянство на рабочем месте. По словам пациентки, медперсонал в течение нескольких часов после госпитализации не мог оказать ей медпомощь.

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