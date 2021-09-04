Горняк22: Рейс «Москва – Горно-Алтайск» приземлился в аэропорту Барнаула из-за тумана

Аэропорт Горно-Алтайска, самолет "Победы" Фото: ga-airport.ru

По имеющимся данным, еще несколько бортов, ожидающих посадки в столице республики, начали приземлятся в пункте назначения

В аэропорту Барнаула утром 3 сентября приземлился Boеing-737 авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Москва – Горно-Алтайск. Информацию об этом «Толку» подтвердили в справочной воздушной гавани.

«Рейс 6551 сел в 10.05 успешно», – сообщили здесь.

В справочной аэропорта Горно-Алтайска «Толку» уточнили, что причиной вынужденной посадки стал сильный туман в аэропорте места назначения.

Здесь также сообщили, что рейс вылетит из Барнаула, а пассажирам не нужно самостоятельно добираться до пункта назначения. Время прилета уточнить затруднились. На онлайн-табло воздушнорй гавани рейс находится в статусе «задерживается».

Лайнер должен был приземлиться в столице Республики Алтай в 07.50 по местному времени, однако вместо этого сделал петлю и долго кружил над Бийском. После этого самолет направили в Барнаул.

Днем ранее несколько самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске из-за густого тумана.

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