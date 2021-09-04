Горняк22: Алтайский контрактник напал на патруль военной полиции в Южно-Сахалинске

Кадр из видео Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Момент потасовки на видео сняли очевидцы – судя по кадрам, контрактник агрессивно бросался на двух военных, пытаясь нанести удары ногами

В Южно-Сахалинске контрактник из Республики Алтай избил представителей военной полиции. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Инцидент произошел утром 1 сентября.

По данным ресурса, на одном из перекрестков патруль остановил военнослужащего за «нарушение ношения военной формы одежды». Не согласившись с замечанием, солдат применил к сотрудникам военной полиции физическую силу, нанеся им удары руками и ногами по различным частям тела.

Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, идет внутреннее разбирательство в части.

Между тем родственники контрактника в соцсетях заявляют, что военные якобы сами провоцировали молодого человека, оскорбляя его.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Воронежской области нашелся потерявшийся контрактник из Барнаула.

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