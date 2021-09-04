Горняк22: Жильцы дома в Барнауле обнаружили скорпиона в подъезде

Скорпион Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Судя по фото, это мог быть черный скорпион, который, в отличие от большинства своих сородичей, имеет ядовитое жало с болезненной травмой при нападении

Жильцы многоквартирного дома в Барнауле обнаружили живого скорпиона в подъезде. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что находку сделали вечером 2 сентября, однако адрес дома не известен.

По данным источника, членистоногое удалось поймать – выяснилось, что это был питомец одного из жителей. Во время «спасательной операции» никто, включая самого скорпиона, не пострадал.

В конце мая жителям барнаульской многоэтажки пришлось вызывать полицию из-за змеи на лестничной площадке.

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