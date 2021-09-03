Горняк22: Астролог назвала знаки Зодиака, которые в сентябре могут заработать много денег

Знаки зодиака Фото: Pixabay

По словам специалиста, в сентябре будет много ретроградных планет, но это не помешает некоторым знакам улучшить своё финансовое положение

Тельцы смогут заработать, если весь месяц будут вести себя прагматично и увлеченно погрузятся в работу. Кроме того, их ожидает успех и в творчестве, заявила астролог Татьяна Орлова, сообщает «Слово и Дело».

«Львы вспомнят, как надо работать. Личная харизма и упорство помогут им увеличить количество денег на счете. Чтобы успех был более внушительным, Львам нужно поддерживать связи с людьми», – рассказала она.

Эксперт отметила, что в сентябре у Стрельцов начинается белая полоса. Удача улыбнётся рожденным под этим знаком, если они поймут, что им нужно. Пользу также принесут полезные знакомства, а необходимую поддержку они получат от друзей.

Ранее астролог назвал знаки зодиака, которые в сентябре столкнутся со сложностями. По мнению эксперта, сентябрь не самый удачный месяц для старта долгосрочных проектов.

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