Горняк22: Огромная яма на две полосы появилась на дороге в центре Барнаула

Ремонтные работы Фото: телеграм-канал СГК

Ее вырыли возле корпуса АлтГУ на улице Молодежной, заняв сторону в направлении проспекта Ленина. О сроках окончания работ не сообщается

Гигантская яма появилась в центре Барнаула – на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной, где ликвидируют последствия коммунальной аварии. Кадры, на которых виден зияющий провал, опубликовал телеграм-канал Сибирской генерирующей компании.

Уточняется, что сейчас рабочие пытаются добраться до повреждения, чтобы оценить масштаб замены трубопровода. Для этого пришлось вырыть яму, которая заняла две из трех полос в одном направлении на оживленном участке дороги.

О сроках окончания работ не сообщается.

Ранее стало известно, что произошло повреждение теплосети – его обнаружили в районе корпуса АлтГУ на проспекте Ленина, 61. Из-за этого пришлось на сутки отключить горячую воду у 6,5 тыс. жителей города.

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