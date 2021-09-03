Горняк22: До +25 градусов потеплеет 3 сентября в Алтайском крае

Юлия Савичева Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Популярная певица честно призналась в том, как, будучи юной девушкой, морила себя голодом и довела организм до страшного недуга

Юлия Савичева в интервью для «Комсомольской правды» честно призналась, что в 15 лет она болела анорексией. Дневной рацион девушки состоял всего лишь из пары йогуртов и пачки чипсов. Параллельно с этим у певицы были большие физические нагрузки.

«Несмотря на то, что ситуация была непростой, мысль о похудении меня не покидала. Я продолжала стремиться к уменьшению веса. Мое давление было очень низким, кружилась голова, темнело в глазах, я чувствовала недомогание», – рассказывает Юлия Савичева.

При этом рост певицы составлял 160 см, а вес – 38 кг.

В 16 лет она прошла кастинг на «Фабрику звезд», где ситуацию со здоровьем юной артистки решил продюсер Максим Фадеев.

«Он отозвал меня в сторону и сказал: «Ты должна питаться нормально, в противном случае тебя здесь не будет». Я начала возвращаться к нормальному питанию, ела то же, что и все участники», – делится певица в интервью.

Каждый ее день был расписан буквально по минутам, она тренировалась и занималась под пристальным надзором педагогов, поэтому времени на переживания о своем весе просто не оставалось.

Уже много лет Юлия Савичева правильно питается. Она исключила из рациона все жирное, мучное и сладкое, но иногда позволяет себе устроить разгрузочные дни. А недавно певица освоила новое хобби – изготовление тортов. Самыми интересными рецептами девушка делится в своем аккаунте Instagram.

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