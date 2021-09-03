Горняк22: В России составили рейтинг самых успешных молодых актрис
Любовь Аксёнова Фото: instagram.com/im_lyubovaksenova
Эксперты оценивали артисток по уровню медийности, количеству главных ролей и наград, а также по участию в рекламных компаниях
Любовь Аксенова оказалась самой успешной молодой российской актрисой. Список ведущих артисток составили «Бюллетень кинопрокатчика» и Кино-Театр.Ру, сообщает РИА Новости.
Актриса снялась в таких сериалах, как «Бывшие» и «Содержанки», а также в фильме «Майор Гром: Чумной доктор». Второе место заняла Александра Бортич. Третье место досталось Ирине Старшенбаум.
По словам экспертов, фильмы и сериалы с участием актрис из первой тройки набирают больше всего просмотров на онлайн-платформах, а также становятся популярны в кинотеатральном прокате.
В топ-10 рейтинга также попали Надежда Михалкова, Стася Милославская, Софья Эрнст, Анна Котова-Дерябина, Мила Сивацкая, Ангелина Стречина и Ольга Дибцева.
Ранее «Толк» сообщал, что дочь Шукшина назвала коронавирус «модным» и заявила о более опасной «болезни». Актриса рассказала об этом после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством».