Горняк22: «Нерабочий закон»: алтайские сироты остались без жилищных сертификатов

Многоквартирный дом Фото: Анна Меньшикова

Новый механизм по обеспечению детей-сирот квартирами за счет жилищных сертификатов оказался нерабочим из-за законодательных проволочек

С начала июля 2021 года, когда в Алтайском крае формально заработала система выдачи жилищных сертификатов, заявление на их оформление подали 231 человек. Однако пока неизвестно, когда они смогут и смогут ли воспользоваться данной мерой поддержки, так как при принятии регионального закона депутаты АКЗС не учли, что он расходится с федеральным. Выход из ситуации на заседании правительства, состоявшегося 2 сентября, попытались найти краевые власти.

Нестыковка в законах

Основная загвоздка, которая затормозила процесс выдачи жилищных сертификатов, отметил в своем докладе министр строительства Алтайского края Иван Гилев, заключается в том, что суды отказались утверждать мировые соглашения между сиротами и региональным жилищным управлением о том, что те отказываются от иска на предоставления жилого помещения взамен на сертификат. Такой вердикт судьи объясняют противоречием с федеральным законом, в котором не предусмотрена данная мера поддержки.

«За июль в РЖУ поступило 321 заявление на получение сертификатов и мы поняли, что данная мера востребована. Однако процесс пришлось приостановить, так как из 43-х направленных в суд мировых соглашений четыре получили отказ, остальные были отложены до прояснения ситуации. К большому сожалению, в этом году сироты не смогут воспользоваться сертификатами. Сейчас основная задача – освоить средства, предусмотренные на эти цели за счет приобретения жилья», – пояснил Гилев.

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По подсчетам минстроя, чтобы снять напряженность по обеспечению жильем детей-сирот, необходимо приобретать 1,9 тыс. квартир в год. Причем они должны соответствовать требованиям, которые предъявляет законодательство. Столько жилья в Алтайском крае не строится, да и застройщики неохотно идут на госконтракты с властями.

«С начала года РЖУ объявляло аукционы на покупку 787 квартир на 1 млрд рублей. По 581 они не состоялись, даже не смотря на то, что мы готовы приобретать по рыночным ценам. В 25 муниципалитетах не приобрели ни одной. Конечно, сертификаты позволили бы несколько снять напряженность. Только в этом году смоли бы обеспечить таким образом 170 нуждающихся в жилье сирот», – сказал министр.

Нужно поискать механизмы

Выслушав доклад, губернатор Алтайского края призвал тщательно проработать этот вопрос и найти механизмы, которые позволять сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

«Может быть, есть варианты, которые позволят избежать заключения мировых соглашений. Нужно проработать эту тему с прокуратурой и службой судебных приставов, провести анализ. Мы готовы выделять на сертификаты деньги, и можем эту сумму увеличить, как только механизм будет отлажен и заработает», – отметил глава региона.

Администратор группы в ВКонтакте «Жилье для детей-сирот» Антон Паплинский, который оказывает информационную и юридическую помощь, в разговоре с «Толком» отметил, что приписка в постановлении о необходимости заключать мировое соглашении есть не во всех регионах, где принят такой закон. Однако Алтайский край пошел по этому пути и по сути свел на нет благую инициативу, которую ждали сотни людей. Он удивляется, как закон о сертификатах прошел экспертизу прокуратуры, и в итоге оказался нерабочим.

Напомним, предполагалось, что сертификатами на приобретение жилья смогут воспользоваться сироты старше 23 лет, у которых есть судебное решение о предоставлении жилого помещения, вступившее в силу до января 2019 года и заключено судебное мировое соглашение с РЖУ.

Кроме того, сирота должен доказать свою готовность к самостоятельной жизни, то есть не состоять на учете у нарколога и не иметь не погашенную судимость. По подсчетам чиновников, на данный момент под эту категорию попадает примерно 400 человек из 6 тыс. сирот, нуждающихся в жилье.

ТОЛК