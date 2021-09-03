Горняк22: «Это бред»: главврач бийской больницы ответил на обвинения в интернете

Средства индивидуальной защиты Фото: Анна Меньшикова

Главный врач ЦГБ Бийска Сергей Ковязин прокомментировал слухи о дефиците защитных средств в одном из отделений медучреждения

Информацию о том, что в отделении гнойной хирургии Центральной горбольницы Бийска не хватает перчаток и обезболивающих, главный врач медучреждения Сергей Завязин назвал «бредом».

За дальнейшими разъяснениями руководитель больницы порекомендовал обратиться в минздрав региона. Толк обратился в профильное ведомство за комментариями.

30 августа, 6:04

В минздраве Алтая объяснили, куда «исчезли» почти 200 тяжелых больных с ковидом

Из официальной ковидной статистики «пропали» почти 200 тяжелобольных. Это связано «с измененным подходом» по ведению больных в тяжелом состоянии

Ранее в алтайских telegram-каналах появилась информация, что в Центральной горбольнице наукограда в отделении гнойной хирургии не хватает необходимых лекарств и защитных средств медикам.

Авторы публикации заявили, что медикам приходится проводить часть манипуляций без всякой защиты, «ради экономии последних перчаток».

Напомним, в Алтайском крае уже бывали случаи, когда главврачи обращались за помощью к предпринимателям, чтобы купить средства индивидуальной защиты медикам. Так представители бизнеса Мамонтовского района скидывались на СИЗы для местного ковидного госпиталя.

В ноябре 2020 года главврач Мамонтовской центральной районной больницы Оксана Забелина на очередной сессии депутатов района поблагодарила предпринимателей за помощь в покупке перчаток. Тогда силами бизнеса собрали около 195 тыс. рублей.

По данным оперштаба региона на утро 30 августа в крае заболели ковидом 70 179 человек. Умерли 4 673 зараженных пациента, в том числе по причине COVID-19 – 3 553. Выздоровели 53216 человек.

ТОЛК