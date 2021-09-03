Горняк22: Суд закрыл дело против бизнесменов Барнаула по взяткам главе минздрава

Фемида. Суд Фото: Анна Меньшикова, Толк

Рогову за дачу взятки в особо крупном размере грозило от восьми до 15 лет лишения свободы, Азаровой, которой инкриминировали «крупный размер», – от семи до 12 лет заключения

Суд в Республике Алтай прекратил уголовные дела против глав двух барнаульских компаний, которые обвинялись в даче взяток министру здравоохранения региона при поставках медоборудования. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным ресурса, преследование предпринимателей было прекращено на стадии предварительных слушаний «в связи с деятельным раскаянием».

Согласно материалам дела, бизнесмены претендовали на заключение контрактов по поставке медизделий в лечебные учреждения региона по нацпроекту «Здоровье», в том числе для борьбы с COVID-19. Для победы по контракту гендиректор компании «Инвесткредитсервис» Владимир Рогов якобы передал министру Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову 2,7 млн рублей, а глава фирмы «Альфа Медикал» Ирина Азарова – 240 тыс. и бутылку пятилетнего коньяка «Старейшина».

Расследование в отношении экс-чиновников и еще нескольких поставщиков продолжается. По данным источников «Ъ», сумма взятки, которая инкриминируется, составляет около 16 млн рублей.

Решением мирового суда одну из фирм оштрафовали на 10 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере.

ТОЛК