Горняк22: Несколько самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске из-за густого тумана

Круги в небе Фото: vk.com/act54

Густой туман над городом помешал приземлиться нескольким пассажирским самолётам. Их отправили на запасные аэродромы соседних городов

Утром 2 сентября в аэропорту Толмачево в Новосибирске из-за тумана не смогли приземлиться несколько самолетов, сообщает «НГС». Минимум два рейса направили в барнаульский аэропорт.

По словам очевидцев, один из самолетов долго кружил в небе над городом. Воздушное судно за несколько часов сделало около 10 кругов.

«Он летит по кругу. Центр города, Октябрьский район, здесь всё в этих кругах, причем он их вырисовывает, как будто на автопилоте», – рассказала местная жительница.

Позже самолёт направился в сторону Кузбасса.

«Борт ушел на посадку на запасной аэродром в Кемерове. Все это произошло из-за плохих метеоусловий, а точнее из-за тумана», – заявили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Остальные лайнеры также улетели на другие аэродромы, так и не получив возможности приземлиться в сибирской столице. Два рейса – из Москвы и Сочи – принял аэропорт Барнаула.

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