Горняк22: Россиянка сбросила девятилетнего сына в реку после ссоры с мужем

Вода Фото: pixabay.com

Мальчика удалось спасти благодаря его старшему брату. Он вышел на дорогу и стал просить водителей помочь тонущему ребёнку

1 сентября в Северной Осетии 39-летняя женщина сбросила своего девятилетнего сына в реку Терек, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, подозреваемая после семейной ссоры взяла троих своих детей и ушла на реку. Там женщина скинула в водоём одного из своих сыновей. Его 11-летний брат, увидев это, попросил помощи у проезжавшего мимо мужчины. Тот вытащил из реки мальчика, который смог схватиться за дерево.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Женщину задержали.

Ранее «Толк» сообщал, что россиянку и её годовалую дочь нашли убитыми в собственной квартире. В полицию обратились соседи погибшей, которые почувствовали резкий запах разложения тел.

ТОЛК