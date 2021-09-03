Горняк22: В Бийске джип съехал по лестнице центрального пляжа

Следы шин Фото: pixabay.com

Причины, по которым водитель внедорожника пошел на такой поступок, не известны. При этом один из очевидцев, судя по жестикуляции, помогал ему

В Бийске водитель джипа съехал по ступеням лестницы, ведущей к центральному пляжу. Момент опасной езды попал на камеру наружного наблюдения.

На кадрах видно, как автомобиль спускается по ступеням через пролет. Автомобилиста не смущает даже тот факт, что на его пути находятся люди.

После преодоления спуска джип на большой скорости уехал по песку.

По данным «Бийского рабочего», инцидент произошел 30 августа, а при спуске машина поломала некоторые ступени.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в ГИБДД Барнаула поддержали взятие под контроль «опасных» электросамокатов.

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