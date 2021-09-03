Горняк22: Учителю подбросили гранату к воротам дома к 1 сентября

Полиция Фото: Анна Меньшикова

После обнаружения боеприпаса спецслужбы эвакуировали из ближайших домов 14 человек. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника

В Ростовской области учитель русского языка нашла около своего дома гранату накануне Дня знаний, сообщает ТАСС.

Стало известно, что 31 августа женщина обнаружила на калитке пакет, в котором были граната и записка с угрозами. Приехавшие на место полицейские установили, что граната была непригодной для взрыва.

В МВД возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

По предварительной информации, записка была адресована супругу педагога. Несколько лет назад брат учителя сбил женщину. Сейчас он находится в колонии, но остались те, кто винят в аварии мужа учителя.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле неадекватный мужчина угрожал ножом девушке и стоял у окна. Соседи вызвали полицию и скорую помощь.

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