Горняк22: Предпринимателя обвинили в даче взятки директору лагеря в Алтайском крае

Взятка. Фото: Фото: pixabay.com

Мужчине инкриминируют часть 3 статьи 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий

В Алтайском крае предпринимателю предъявили обвинение в даче взятки директору детского оздоровительного учреждения. Об этом сообщает следственное управление СКР.

По данным ведомства, в течение двух лет мужчина передал руководителю в общей сложности 129 тысяч рублей – деньги предназначались за положительное решение по выбору компании бизнесмена на контракт по ремонту в здании лагеря.

Уголовное дело по обвинению директора детского учреждения в получении взятки сейчас рассматривает суд.

ТОЛК