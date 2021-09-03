Горняк22: Выпавшая из окна в свадебном платье рубцовчанка была судима за убийство

Падение в Рубцовске Фото: кадр из vk.com

Соседи, которые вызвали полицию и МЧС, долго уговаривали Марину не делать этого и зайти обратно в квартиру, но в итоге женщина все равно упала

В Рубцовске 37-летняя женщина, которая в свадебном платье выпала из окна, была ранее судима за убийство, сообщает Telegram-канал 112.

Стало известно, что рубцовчанка состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а также имеет судимости за убийство и наркотики.

Напомним, что 29 августа женщина в свадебном платье встала на подоконник третьего этажа и выпала из открытого окна. Падение пострадавшей смягчило полотно, которое держали сотрудники экстренных служб. Женщина получила сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти и ушибы.

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