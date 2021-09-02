Горняк22: В российских школах сократили число контрольных и ввели уроки финграмотности
Школа Фото: телеканал "Толк"
В министерстве просвещения порекомендовали в одной параллели классов проводить контрольные работы не чаще одного раза в две с половиной недели
С 1 сентября российские школьники познакомятся с основами финансовой грамотности и будут писать меньше контрольных работ, сообщает «Парламентская газета».
Финансовую грамотность в отдельную дисциплину выводить не стали. Школьникам будут преподавать тему на уроках окружающего мира, обществознания, географии и математики.
В начальной школе ученикам объяснят правила безопасности при оплате покупок онлайн. Начиная с пятого класса подросткам расскажут, как оценивать бизнес-риски, познакомят с видами финансового мошенничества и научат рассчитывать налоги.
Кроме того, в новом учебном году воспитание станет официальной частью образовательного процесса. В рамках учебной программы ученикам расскажут, почему нужно уважать старших, соблюдать законы, бережно относиться к природе.
Ранее «Толк» сообщал, что в новом учебном году в российских школах начнут поднимать флаг страны. Автором этой инициативы стал воспитатель «Артека» Вячеслав Антипов.