Горняк22: Более 700 тысяч алтайских пенсионеров получат «путинскую» выплату

Повышение пенсий Фото: pixabay.com

В начале сентября пенсионеры получат единовременные выплаты от президента. Всего материальную помощь выплатят примерно 43 млн граждан

730 тыс. пенсионеров в Алтайском крае получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, сообщает региональный ПФР.

Выплаты положены всем пенсионерам, которые постоянно проживают в регионе. При этом подавать заявления на выплату им не нужно. В ПФР уточнили, что наличие других мер соцподдержки не повлияет на назначение единовременной выплаты.

«Стоит отметить, что на эти выплаты не может быть обращено взыскание по исполнительным документам», – уточняет управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Борис Трофимов.

В ведомстве отмечают, что пенсионеры, которые находятся в социальных учреждениях, получат единовременную денежную выплату в полном размере. Тем, кто одновременно получает две пенсии, средства перечислит региональный Пенсионный фонд России.

Ранее сообщалось, что 1-3 сентября в России пенсионерам начнут выплачивать единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

ТОЛК