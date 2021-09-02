Горняк22: Российская школа приняла первоклашек на все буквы алфавита

Скриншот видео Фото: кадр из видео vk.com

Такое большое число учеников объясняется густонаселенностью района. При этом детям крайне трудно добраться до учебного заведения из-за плохих дорог

В Краснодаре в школе №94 День знаний провели для первоклассников 29 классов. В учебном заведении сформировали классы от «А» до «Я», сообщает «Лента.ру».

На кадрах видео можно увидеть, как преподаватели в окружении первоклассников стоят с табличками: 1 «Х», 1 «Ф», 1 «Ы» и 1 «Я». Всего в первый класс в школу пришли 840 детей.

Для такого числа учеников в школе открыли несколько новых корпусов. Всего школа №94 рассчитана на 1 100 мест. При этом ее посещает порядка 4 тысяч школьников, которые учатся в несколько смен.

Торжественную линейку из-за большого количества учащихся провели в два этапа. Всего в новом учебном году в школы Краснодара зачислили 174 тысячи учеников. Это на 12 тысяч больше, чем в прошлом году.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае в два раза вырос спрос на учителей. В России ситуация с дефицитом педагогических кадров менее плачевная.

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