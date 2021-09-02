Горняк22: Россиянку и её годовалую дочь зарезали в собственной квартире

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Следователи рассказали, что в квартире, где нашли тела, не нашли следов взлома. В настоящее время по делу назначили ряд экспертиз

30 августа в Ростове-на-Дону нашли мертвыми 32-летнюю женщину и ее годовалую дочь, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в квартире нашли тела девочки и ее матери со следами колото-резаных ранений. В ходе осмотра следователи установили, что входная дверь была заперта изнутри, на окнах и замках повреждений не обнаружили.

В полицию обратились соседи погибшей, которые почувствовали резкий запах. По предварительной информации, женщина проводила оккультные практики и вела в соцсетях блог о магии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Региональная прокуратура поставила дело на контроль.

Ранее «Толк» сообщал, что россиянин убил друга за отказ кукарекать после проигрыша в шашки. Следователи арестовали мужчину, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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