Горняк22: Россияне рассказали, какие школьные предметы они считают самыми важными

Школа Фото: pixabay.com

По мнению респондентов меньше всего в школе необходимы основы религиозных культур и светской этики, музыку и ИЗО. Их отметили только 2% опрошенных

58% опрошенных россиян назвали русский язык самым важным школьным предметом. Об этом стало известно из исследования сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС.

«58% респондентов отметили русский язык как самый важный школьный предмет. Второе место заняли иностранные языки. Их выделил 44% россиян. На третьем месте по значимости оказались геометрия и алгебра (42%)», – рассказали аналитики.

По их словам, другие школьные дисциплины получили значительно меньше голосов. Историю назвали только 19%, литературу – 16%, информатику – 14%, а физику и физкультуру – 12%. 7% респондентов отметили географию, а 5% – химию, биологию и обществознание.

Ранее «Толк» сообщал, что российская школа приняла первоклашек на все буквы алфавита. Такое большое число учеников объяснили густонаселенностью района.

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