Горняк22: Почему на Алтае сокращается количество индивидуальных предпринимателей

Бизнес Фото: Анна Меньшикова

Согласно данным сервиса «Спарк-Интерфакс», с 1 января 2021 года по 30 августа в Алтайском крае зарегистрировались 6,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 8,2 тыс. ИП

Индивидуальные предприниматели Алтайского края стали чаще ликвидировать бизнес, чем создавать новый. Об этом говорят данные сервиса «Спарк-Интерфакс». Так, за восемь месяцев 2021 года в регионе зарегистрировано 6,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, ликвидировано 8,2 тыс. ИП. За аналогичный период прошлого года динамика также отрицательная: зарегистрировано 3,4 тыс. ИП, ликвидировано 5,3 тысяч.

Стали больше исключать

Данные сервиса подтверждают в управлении налоговой службы по региону. Там констатируют: ярко выраженная тенденция на снижение количества ИП идет с 2020 года. Раньше она была менее явной.

Столь активная ликвидация ИП во многом объясняется тем, что с 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в закон о госрегистрации. У налоговой службы появилось право исключать недействующие ИП из единого госреестра (который формирует ФНС и куда вносят все объекты малого и среднего бизнеса России).

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Налоговая имеет право «вычеркнуть» ИП из реестра, если, во-первых, предприниматель не ведет никакой деятельности и не отчитывается за последние 15 месяцев перед налоговой (ИП есть фактически только на бумаге), а во-вторых, на основании наличия задолженности.

«Два эти момента позволяют налоговой службе принять решение об исключении индивидуального предпринимателя из реестра», – говорит замначальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Алтайскому края краю Андрей Хижин.

Эксперт привел данные: с 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года в Алтайском крае на основании этих двух пунктов налоговая исключила из реестра 3 628 предпринимателей. За первое полугодие текущего года – 2994 ИП.

«По какой-то причине люди зарегистрировали ИП, но работать не стали и отчетности не предоставляют. Но регистрация в качестве ИП подразумевает автоматическое начисление и уплату страховых взносов. И чтобы люди не копили долги, законодатель внес такие изменения», – объясняет эксперт.

Хижин подтверждает, что за последние годы прекращение деятельности в качестве ИП превышало количество зарегистрированных.

«Сейчас часть тех, кто раньше бы ликвидировался самостоятельно, мы «оттянули» на принудительное исключение. И количество исключенных превышает количество зарегистрированных», – объясняет представитель налоговой службы по краю.

В первом полугодии 2020 года количество зарегистрированных ИП составило 3966, прекратили деятельность по собственному желанию 3 833. Но на этот период правило об исключении недействующих ИП не распространялись.

За шесть месяцев 2021-го в Алтайском крае зарегистрировались 5,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Прекратили самостоятельно 4 029. Еще 2 994 ИП исключили из реестра по решению налоговой службы.

Не все так однозначно

Весь малый и средний бизнес края внесен в единый реестр, опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы. Данные открытые, и проверить динамику развития индивидуального предпринимательства может каждый.

Согласно сервису, в Алтайском крае на 10 августа, 73,1 тыс. субъектов предпринимательства. Из них большая часть (43,7 тыс.) – это индивидуальные предприниматели (ИП) и юрлица (29,4).

Но данные этого реестра противоречат сведениям сервиса «Спарк-Интерфакс» и данным регионального управления налоговой службы. Так, на сайте показана положительная динамика по индивидуальным предпринимателям за 2021 год.

Бизнес Фото: Анна Меньшикова

Начальник краевого управления по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев, ссылаясь на данные реестра, заявил, что за последние семь месяцев в Алтайском крае количество индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем на 500 единиц.

«За 2020 год «минус» составил 1 767 ИП. В 2021 году с 10 января по 10 августа баланс уже положительный. Мы начинали с 43 тыс. 181 индивидуального предпринимателя, сейчас уже 43 тыс. 693 ИП», – приводит Евстигнеев данный госреестра.

В управлении налоговой службы региона объяснили, что расхождение данных может быть из-за того, что не все ИП к настоящему времени отображаются в госреестре. Туда попали только те, кто представил отчетность – эти люди пока работают, действуют и как ИП.

Последствия пандемии

Александр Евстигнеев добавил, что в крае наблюдается небольшое снижение числа юрлиц. И здесь, во-первых, глупо отрицать последствия пандемии.

«Нельзя говорить, что коронавирус не сказался. Не все предприниматели, в особенности в сфере услуг, смогли преодолеть его последствия, к сожалению. Второй момент – у кого-то были плановые сроки по закрытию предпринимательской деятельности», – объясняет руководитель ведомства.

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Также немаловажный фактор – это «зачистка» реестра налоговой службой предпринимателей, которые фактически не ведут никакой деятельности.

На изменение динамики ИП и юрлиц влияет и режим для самозанятых, который ввели в регионе с 1 июля 2020 года.

«За год с небольшим есть следующий результат: у нас сегодня 23 897 самозанятых. Это те люди, кто вышли из «тени», раньше их не было в наблюдаемой экономике. А также ряд предпринимателей, которые выбрали для себя этот режим как более удобный и оптимизированный», – говорит Евстигнеев.

Но при этом, отметил спикер, в крае порядка 1,2 тыс. предпринимателей, которые совмещают режим самозанятых и ИП.

Еще один важный момент, который повлиял на изменение структуры – это отмена ЕНВД и переход на патент.

«За полгода у нас 16,9 тыс. индивидуальных предпринимателей купили 22,65 тыс. патентов. И это тоже могло способствовать оттоку юрлиц в ИП», – поясняет Евстигнеев.

Всего в малом бизнесе сегодня занято около 300 тыс. человек, это почти треть экономически активного населения края.

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