Горняк22: Прощание с вице-президентом алтайской Федерации рафтинга пройдет 1 сентября

Кирилл Косогоров Фото: instagram.com/kirillkosogorov/

1 сентября в Барнауле состоится церемония прощания с вице-президентом Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края

Тело погибшего вице-президента Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилла Косогорова эвакуировали из ущелья реки Башкаус Республики Алтай и привезли в Барнаул, сообщает «Вести22».

Эвакуировать его с помощью альпинистского снаряжения на данном участке местности оказалось невозможно. По воде перевезти тело также опасно из-за повышенной сложности маршрута. В связи с этим спасателям пришлось нанимать вертолет. Для этих целей потребовалось более полумиллиона рублей. Изначально предполагалось, что потребуется трос и лебедка, однако пилот сумел опуститься в каньон.

Прощание с Косогоровым пройдет 1 сентября в Покровском соборе Барнаула с 12.00 до 14.00.

Трагедия произошла 27 августа на реке Башкаус в Республике Алтай – 33-летний Косогоров погиб на участке высшей категории сложности.

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