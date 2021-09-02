Горняк22: Водитель Audi A6 погиб в массовом ДТП с пятью авто под Новосибирском

ДТП под Новосибирском Фото: vk.com/act54

По словам очевидцев, Audi A6 ехал по трассе со скоростью 200 км/ч, когда врезался в другой автомобиль. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего

31 августа на трассе под Новосибирском 28-летний водитель Audi A6 погиб в массовом ДТП с пятью машинами, сообщает «НГС».

Стало известно, что в Искитимском районе на 41-м километре Чуйского тракта водитель Audi A6 выехал на встречку в запрещенном месте и врезался в Subaru. От удара автомобиль полностью смяло, а его двигатель оказался на проезжей части. Осколки Audi A6 задели еще три автомобиля: Nissan, Hyundai Solaris и Toyota.

В результате ДТП водитель Audi A6 скончался на месте от полученных травм. Водитель Subaru и 65-летняя пассажирка получили травмы и находятся в больнице.

Ранее «Толк» сообщал, что в центре Барнаула «девятка» перевернулась на крышу после столкновения с Toyota. ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя.

ТОЛК