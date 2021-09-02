Горняк22: В Красноярском крае двое детей умерли после ужинами роллами

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В настоящее время эксперты проверяют дом, где погибли дети, и кафе, из которого была принесена еда. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося

30 августа в деревне Малая Тумна Красноярского края пятилетняя девочка и шестилетний мальчик скончались после того, как поели роллы, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, дети гостили у своей бабушки. Утром мать и бабушка ушли на работу и оставили детей одних. Вернувшись, бабушка обнаружила малолетних внуков без сознания. Врачи скорой помощи констатировали смерть детей. Третьего ребенка – девочку – удалось откачать. Сейчас она находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На телах детей не было признаков насильственной смерти. По предварительной версии, они могли отравиться суши и роллами из местного кафе.

Стало известно, что 29 августа мать детей, которая работает официанткой в кафе, принесла еду с работы и накормила ей троих детей. Утром дети проснулись, попили чай вместе со взрослыми и проводили их на работу, но после этого двое из них скончались, сообщает «НГС».

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