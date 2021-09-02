Горняк22: На Алтае легковушка залетела под полуприцеп с бревнами — есть пострадавшие

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Предположительно, грузовик поворачивал налево с правого ряда. А легковушка в это время ехала в прямом направлении и не успела среагировать на маневр

Утром 1 сентября на трассе Р-256 «Чуйский тракт» между селом Дубровка и аэропортом Горно-Алтайска произошло серьезное ДТП – автомобиль Nissan «залетел» под полуприцеп с древесиной, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предположительно, в результате ДТП пострадали три человека. На кадрах видно, что они лежат на обочине с травмами.

На место вызвали сотрудников ДПС и скорую помощь. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель Audi A6 погиб в массовом ДТП с пятью авто под Новосибирском.

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