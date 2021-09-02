Горняк22: В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение Фото: pixabay.com
В МЧС рассказали, что слабые подземные толчки почувствовали жители Искитимского района. При землетрясении никто не пострадал
31 августа в Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой в 4,2 балла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По словам специалистов, эпицентр землетрясения находился примерно в 2,5 км к северо-западу от поселка Усть-Чем, по направлению к Колыванскому угольному разрезу.
В МЧС отметили, что пострадавших в результате землетрясения не было. Разрушений также не зафиксировано.
Ранее «Толк» сообщал, что в Сибири зафиксировали очередную серию землетрясений. 18 августа в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.