Горняк22: В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение Фото: pixabay.com

В МЧС рассказали, что слабые подземные толчки почувствовали жители Искитимского района. При землетрясении никто не пострадал

31 августа в Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой в 4,2 балла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По словам специалистов, эпицентр землетрясения находился примерно в 2,5 км к северо-западу от поселка Усть-Чем, по направлению к Колыванскому угольному разрезу.

В МЧС отметили, что пострадавших в результате землетрясения не было. Разрушений также не зафиксировано.

Ранее «Толк» сообщал, что в Сибири зафиксировали очередную серию землетрясений. 18 августа в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.

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