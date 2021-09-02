Горняк22: В Египте российскую туристку насмерть сбил грузовик

ДТП Фото: pixabay.com

Российское посольство в Каире отметило, что они оказывают необходимое содействие соотечественникам, которые попали в тяжелое положение

31 августа в Египте российских туристов сбил грузовой автомобиль. Погибла женщина, сообщает пресс-служба посольства РФ в Египте.

Стало известно, что пострадавшие ехали в автобусе из Хургады в Каир. Во время остановки на обочине супружескую пару сбил грузовик. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Мужчину доставили в больницу города Суэц. Он получил легкие травмы, которые не потребовали госпитализации

«Поскольку серьезной угрозы здоровью мужчины нет, он отправится в гостиницу, куда уже вернули его несовершеннолетнюю дочь. В момент аварии она находилась в автобусе и не пострадала», – рассказали в посольстве.

Ранее «Толк» сообщал, что уроженка Алтайского края с детьми оказалась заблокирована в Сирии. Женщину привез туда гражданский муж, которого вскоре убили.

ТОЛК