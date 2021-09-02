Горняк22: Пьяный сибиряк протащил инспектора ГИБДД на дверях автомобиля

Скриншот видео Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы

28 августа поселке Утулик Иркутской области пьяный 28-летний водитель Subaru Forester тащил 20 метров сотрудника ГИБДД на дверях авто, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что ночью экипаж ДПС остановил автомобиль Subaru Forester. Когда сотрудник ГИБДД подошел к машине для проверки документов, водитель начал движение задним ходом и попытался скрыться. Инспектор попытался вытащить ключи из замка зажигания, но в это время водитель увеличил скорость и сотрудник повис на двери автомобиля.

После погони водителя задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья).

Ранее «Толк» сообщал, что водитель Audi A6 погиб в массовом ДТП с пятью авто под Новосибирском. От удара Audi A6 полностью смяло, его двигатель оказался на дороге.

ТОЛК