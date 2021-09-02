Горняк22: Летевшую в Горный Алтай туристку оштрафовали за курение в самолете

Самолет Фото: pexels.com

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов

41-летнюю московскую туристку, летевшую на отдых в Республику Алтай, оштрафовали за курение в туалете самолета, сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.

Как стало известно, она вошла в комнату и воспользовалась системой нагревания табака.

Женщину привлекли к административной ответственности – ей выписали штраф.

Сотрудники линейной полиции напомнили, что за такой поступок пассажиру могут отказать в полете и потребовать от него возмещения ущерба.

Ранее сообщалось, что платные курилки могут появиться в российских аэропортах.

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