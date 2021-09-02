Горняк22: В Новосибирске рабочего мебельного цеха насмерть придавили плиты

Полиция Фото: pixabay.com

В прокуратуре рассказали, что трагедия произошла на территории одного из цехов по производству мебели на улице Петухова в Кировском районе

31 августа в Новосибирске 41-летний рабочий мебельного цеха погиб под деревянными плитами, сообщает «НГС».

Стало известно, что мужчина, выполняя свои служебные обязанности, переставлял в цеху 15 плит ЛДСП. Во время работы плиты упали на потерпевшего и придавили насмерть.

Прокуратура начала проверку по соблюдению закона об охране труда.

Ранее в Алтайском крае рабочий фермы получил тяжелую травму позвоночника. Мужчина сорвался с крыши по время кровельных работ.

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