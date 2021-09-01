Горняк22: Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили в Алтайском крае

Заморозки. Погода Фото: pixabay.com

После аномально жаркого конца лета в Алтайский край идут заморозки. Жителей региона предупреждают, чтобы они уберегли свой урожай

Алтайские синоптики предупреждают о предстоящих заморозках в начале сентября, сообщает сайт регионального гидрометцентра.

Так, с 1 по 3 сентября по утрам в некоторых районах будут заморозки от 0 до –2 градусов.

В целом по краю в эти дни будет тепло – +16…+22 градуса. 1 сентября возможен небольшой дождь, а 2 и 3 сентября будет сухо. Однако ветер может достигнуть 14 м/с. В Барнауле столбик термометра будет показывать +19…+22 градуса. Осадков ждать не придется, а порывы ветра не превысят 8 м/с.

Между тем синоптики предупреждают жителей края о высокой пожароопасности с 1 по 3 сентября.

Ранее сообщалось, что аномальная жара покинет Алтайский край в последний день лета.

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